Следствие в аннексированном Россией Крыму предъявило обвинение в терроризме арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько, передаёт сайт “Крым.Реалии”. Он был арестован 10 октября, однако о предъявленном обвинении стало известно только 28 октября.

Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания администрации города Саки. Таким образом он планировал убедить власть вернуть контроль над Крымом Украине, настаивают в ФСБ. Кроме того, его обвиняют в изготовлении взрывного устройства, передаёт издание “Грати”. По предъявленным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Приходько вину отрицает и заявляет о том, что взрывчатку ему подбросили во время обыска, а преследование носит политический характер. Он отказывается признавать выданное ему после аннексии Крыма российское гражданство. Адвокат утверждает, что после ареста следователи взяли у активиста образцы ДНК без его согласия.

В начале 2019 года сотрудники ФСБ уже проводили в доме Приходько обыск. У активиста тогда изъяли украинскую символику, красно-чёрные флаги, портрет Степана Бандеры и компьютерную технику. После этого Приходько допросили о его связях с Украиной. В июне контролируемый Россией суд Саков оштрафовал украинца на 2000 рублей за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Приходько свою вину отрицал.