Суд в аннексированном Крыму арестовал активиста Олега Приходько

Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал на два месяца до 10 декабря проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии.

Приходько не получал пищу более суток с момента своего задержания. ФСБ обвиняет активиста в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. 9 октября в дом Приходько пришли сотрудники ведомства, без объяснения причин задержали его и увезли в неизвестном направлении.

Адвокат Приходько Назим Шехмамбетов подтвердил украинским СМИ, что его подзащитного подозревают в подготовке взрыва. При обыске в доме задержанного нашли тротиловую шашку и элементы взрывного устройства. Шехмамбетов уточнил, что Приходько не признаёт автоматически предоставленное ему после аннексии полуострова российское гражданство. Все обвинения активист отвергает и утверждает, что боеприпасы ему подбросили.

В начале года сотрудники ФСБ России уже проводили в доме Приходько обыск. У активиста тогда изъяли украинскую символику, красно-чёрные флаги, портрет Степана Бандеры и компьютерную технику. После этого Приходько допросили о связях с Украиной.

Международные организации неоднократно заявляли о нарушении прав человека в Крыму после его аннексии Россией. По данным ООН, с начала 2017-го по середину 2018 года на полуострове зафиксировано более 80 нарушений.