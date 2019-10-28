Парламентарии отказались поддержать план Джонсона о выборах

В британском парламенте только что прошло голосование по вопросу об организации досрочных всеобщих выборов 12 декабря. Предложение было инициировано консерваторами во главе с Борисом Джонсоном. Против такого решения голосовали 70, за 299. Для принятия решения было необходимо набрать 434 голоса.

Во вторник, 29 октября 2019 года, премьер-министр Джонсон представит парламенту новый законопроект о проведении досрочных выборов.

Премьер-министр заявил, что этот парламент не может более держать страну в заложниках и добавил, что парламент утратил способность принимать решения.