Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакерская группа Strontium (известная также как Fancy Bear и APT28), которую связывают с российскими властями, атаковала 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру. Об этом говорится в заявлении корпорации Microsoft.

По информации компании, атаки начались 16 сентября, незадолго до появления сообщений о новых возможных действиях, которые собирается предпринять Всемирное антидопинговое агентство. Некоторые из атак были успешными, большинство — нет, отмечает Microsoft. Корпорация заявила, что уведомила организации, на которые были направлены атаки.

Специалисты компании отмечают, что это не первый случай, когда Strontium атаковал такие организации. Ранее группа опубликовала медицинские записи и электронные письма, полученные от спортивных организаций и антидопинговых чиновников в 2016 и 2018 годах.

В разное время сообщалось, что именно эта группа хакеров, связанных с правительством России, стояла за резонансными атаками на государственные, военные и общественные организации в различных странах начиная с середины 2000-х годов. Власти США подозревают, что Fancy Bear причастна к взлому серверов национального комитета Демократической партии в 2016 году. В Москве это отрицают.



В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило признаки манипуляций с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 год.. Позже глава РусАДА Юрий Ганус в неожиданном интервью подтвердил подмену проб. Он также заявил, что доступ к данным могли получить только люди, близкие к российским властям.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство получило от РусАДА и министерства спорта объяснения в связи с обнаруженными несоответствиями. Доклад о возможных нарушениях в Московской антидопинговой лаборатории будет рассмотрен ВАДА до конца ноября.

В случае если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.