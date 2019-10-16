Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в Московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). "Нас предали, это какой-то заговор. Изменения вносились, в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года", — заявил Ганус в интервью "Интерфаксу".

Глава РУСАДА считает, что результаты допинг-проб могли подменить, чтобы защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками, пишет The New York Times со ссылкой на слова Гануса на конференции в Колорадо в минувшее воскресенье.

Ганус также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям. Россия страна с высоким спортивным уровнем, однако, люди, которые отвечали за решение в сложившейся ситуации, выбрали неправильный путь, отметил глава РУСАДА.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило признаки манипуляций с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 годы. В частности, в ней отсутствует информация о положительных допинг-пробах ряда российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе Ричарда Макларена. Макларен занимался расследованием махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

В том случае, если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.

Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.