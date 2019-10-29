Опрос: произвол властей вернулся в первую тройку страхов россиян

Болезнь близких, мировые войны и произвол властей стали главными страхами россиян. Причем боязнь действий власти вернулась в первую тройку рейтинга с седьмого места, которое занимала в июле. Об этом говорится в новом исследовании Левада-центра. Оно проводилось на основании сентябрьского опроса, состоявшегося в 50 регионах России.

Заместитель директора Левада-центра Денис Волков заявил РБК, что страх перед произволом властей во много стал реакцией на пенсионную реформу и падение реальных доходов населения.

Издание также приводит мнение политолога Константина Калачёва, который связывает этот показатель с разгоном летних митингов в Москве и делом журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики.

Социологи попросили россиян оценить свои страхи по пятибалльной шкале, где "один" – это отсутствие опасений, а пять – постоянный страх. В результате в первую десятку, помимо уже перечисленных, вошли боязнь болезни, бедности, возврата к репрессиям, ужесточения режима, нападения преступников, СПИДа и смерти.

Уточняется, что в целом список сильнейших страхов россиян не претерпел значительных изменений с 1994 года, когда был проведён первый подобный опрос. Почти всё это время на первом месте находился страх болезни близких и детей.