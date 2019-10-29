Опрос: произвол властей вернулся в первую тройку страхов россиян

Болезнь близких, мировые войны и произвол властей стали главными страхами россиян. Причем боязнь действий власти вернулась в первую тройку рейтинга с седьмого места, которое занимала в июле. Об этом говорится в новом исследовании Левада-центра. Оно проводилось на основании сентябрьского опроса, состоявшегося в 50 регионах России.
Заместитель директора Левада-центра Денис Волков заявил РБК, что страх перед произволом властей во много стал реакцией на пенсионную реформу и падение реальных доходов населения.
Издание также приводит мнение политолога Константина Калачёва, который связывает этот показатель с разгоном летних митингов в Москве и делом журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики.
Социологи попросили россиян оценить свои страхи по пятибалльной шкале, где "один" – это отсутствие опасений, а пять – постоянный страх. В результате в первую десятку, помимо уже перечисленных, вошли боязнь болезни, бедности, возврата к репрессиям, ужесточения режима, нападения преступников, СПИДа и смерти.
Уточняется, что в целом список сильнейших страхов россиян не претерпел значительных изменений с 1994 года, когда был проведён первый подобный опрос. Почти всё это время на первом месте находился страх болезни близких и детей.
- 27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. На них были задержаны более двух тысяч человек. При разгоне демонстрантов полиция применяла силу, десятки человек были избиты сотрудниками правоохранительных органов. По так называемому "московскому делу" о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении полицейских были арестованы более 20 человек. Российские власти одобрили действия правоохранительных органов.
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Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.
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