Эксперты оценили потери россиян из-за продуктового эмбарго в ₽445 млрд в год

Российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года из-за продовольственного эмбарго, введённого в 2014 году, и продолжают оплачивать санкции из своего кармана. Такая оценка приводится в совместном исследовании экономистов Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС ) и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), её приводит газета "Коммерсантъ".



Авторы исследования сравнили, как изменились потребление, выпуск и цены на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. Для этого они использовали, в том числе информацию Росстата, Евромонитора и данные ООН.



Суммарные потери потребителей составляют 445 миллиардов рублей или 3000 рублей в год на каждого гражданина России. Это эквивалентно увеличению расходов на питание почти на 5 процентов для тех, кто близок к черте бедности, говорится в исследовании. 84 процента этих денег были перераспределены в пользу российских производителей, 3 процента— в пользу импортеров, а 13 процентов стали чистыми потерями для российской экономики.

В исследовании говорится, что политика импортозамещения положительно сказалась на некоторых отраслях промышленности, однако этого недостаточно, чтобы изменить динамику цен.