Глава "Мираторга": не думайте о хамоне, думайте о развитии России

Глава российского агрохолдинга "Мираторг" объяснил просьбу Национальной мясной ассоциации запретить гражданам ввоз попавших под санкции продуктов питания для личного пользования. По мнению Виктора Линника, обществу нужно заниматься другими вопросами.
В интерью изданию Forbes глава "Мираторга" выразил недоумение тем, что граждане могут быть недовольны введением предлагаемых запретов.
"Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы", – заявил Виктор Линник.
Кроме этого директор крупного российского агрохолдинга считает, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции" (сыр пармезан традиционно производится в Италии — РС) и посоветовал попробовать хамон производства российского мясокомбината "Пит-продукт".
"Отличное качество, рекомендую", – сказал директор агрохолдинга.
Глава "Мираторга" также заявил, что возможный запрет на личный ввоз санкционных продкуктов никак не повлияет на прибыль сельскохозяйственной отрасли. Зато благодаря такой мере в России якобы должен повыситься уровень "продовольственной безопасности", считает Виктор Линник.
- 25 апреля стало известно об обращении Национальной мясной ассоциации к вице-премьеру Алексею Гордееву. Производители предложили запретить россиянам ввоз мясной и молочной продукции для личного пользования и усилить с этой целью контроль багажа и ручной клади на российских границах.
- Летом 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. При этом разрешено ввозить в страну до пяти килограмм продукции животного происхождения; это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.