В штаб-квартире Службы внешней разведки погиб ребёнок

В комплексе зданий штаб-квартиры Службы внешней разведки в московском Ясеневе погиб ребенок. Он утонул в бассейне, сообщают со ссылкой на источники агентство РБК и издание "База".
Инцидент произошёл в воскресенье, 27 сентября. По разным данным, восьми- или десятилетний мальчик скатился с горки в бассейн, и его утянуло в незакрытую решёткой сливную трубу. Его долго не удавалось вытащить из-за сильного тока воды, отмечает "База".
Издание пишет, что в здание была вызвана "скорая помощь", но её долго не пропускали из-за режимности объекта. По данным РБК, попасть на место происшествия оперативной группе вообще не удалось. Официальный представитель Службы внешней разведки заявил агентству, что комментариев по инциденту "пока не будет".
Что в штаб-квартире делал ребёнок — не сообщается.
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