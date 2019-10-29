Осуждённый анархист Илья Романов госпитализирован с инсультом

У анархиста Ильи Романова, осуждённого по делу о призывах к терроризму, произошёл инсульт. Он находится в тяжёлом состоянии в тюремной больнице в Мордовии. Об этом в фейсбуке написала бывшая жена задержанного Лариса Романова, уточнив, что родных не оповестили о госпитализации, хотя она произошла несколько дней назад.

В свидании с Романовым адвокату отказали из-за состояния подзащитного. При этом юристу пояснили, что осуждённый полностью парализован.

В октябре 2018 года Приволжский районный суд приговорил Илью Романова к пяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, в мае 2017 года Романов, находясь в тюремной больнице, опубликовал на странице в фейсбуке видео под названием "Приглашение на джихад". Оперативники изъяли у анархиста телефон, с которого тот якобы опубликовал запись.

При этом во время суда главный свидетель обвинения, заключённый Сергей Журавлев, который лежал в одной палате с Романовым, неоднократно менял показания, а позже признался, что сотрудничал с оперативником управления ФСБ Егором Миточкиным. Романов настаивал, что дело было возбуждено в результате провокации Миточкина. Он также указал, что другой свидетель обвинения – заключённый Владимир Школьников – оговорил его в суде. По словам Романова, они находились в тюремной больнице в разное время.

Первое дело на Романова возбудили в 2013 году после того, как в сквере Нижнего Новгорода в его руках взорвалась самодельная петарда. В результате инцидента анархисту ампутировали левую кисть и часть предплечья. Следствие сочло, что Романов готовил теракт. По этому делу он также не признал свою вину и настаивал на его фабрикации ФСБ. Тем не менее, в 2015 году Романова приговорили к девяти годам лишения свободы.