ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобу на свалку в Подмосковье

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу 14 россиян на мусорный полигон в Клину. Как отмечает "МБХ-медиа", это первая зарегистрированная в ЕСПЧ жалоба жителей Подмосковья на мусорный полигон. Теперь российские власти должны до 17 января следующего года представить свою позицию, после чего суд в Страсбурге сможет вынести решение.

Как пояснил "Эху Москвы" сотрудник правозащитной организации "Агора" Кирилл Коротеев, российскому правительству предстоит ответить, было ли соблюдено право граждан на эффективное средство защиты, уважение частной жизни и жилища. Также властям нужно доказать правомерность задержания и административного преследования участников протестов против свалки.

Жители Клина требуют закрыть находящийся в нескольких километрах от города мусорный полигон "Алексинский карьер" и провести рекультивацию заражённой зоны. Акции протеста против расширения свалок и строительства мусороперерабатывающих заводов продолжаются в городах Подмосковья второй год.

С московским мусором также связаны протесты в Архангельской области, где в районе станции Шиес строится крупный полигон для его ввоза. Местные жители и экоактивисты неоднократно жаловались на давление со стороны охраны стройки и правоохранительных органов. Активисты, которым суды назначили штрафы за акции против полигона в Шиесе, обжаловали это решение в ЕСПЧ в августе.