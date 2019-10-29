Акционеры "Совхоза имени Ленина" отсудили у Грудинина миллиард рублей

Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина более одного миллиарда рублей в пользу группы акционеров предприятия. Также Грудинин обязан оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей, сообщают российские информационные агентства.
Об иске акционеров стало известно осенью прошлого года. Поводом стала сделка 2008 года, в рамках которой совхоз передал два участка земли компании, учредителем которой был Грудинин. В обмен акционеры получили долю в капитале компании в размере 29 миллионов рублей. Стоимость участков оценивалась в более чем миллиард рублей.
В марте этого года Арбитражный суд Московской области признал сделку по передаче земли недействительной. Для акционеров она была признана убыточной.
- Павел Грудинин в 2018 году принимал участие в выборах президента России. Он был кандидатом от партии КПРФ и занял на голосовании второе место после Владимира Путина, набрав 11,7 процента голосов.
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