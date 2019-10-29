Уехавший из России обвиняемый по "московскому делу" объявлен в розыск 

Следственный комитет объявил в международный розыск обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля Айдара Губайдулина. Следствие ходатайствует о его заочном аресте. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Губайдулин — выпускник МФТИ, работал программистом. По версии следствия, на массовой протестной акции 27 июля в Москве он бросил пустую пластиковую бутылку в сторону сотрудников правоохранительных органов, за это он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Бутылка ни в кого не попала, программист около месяца провёл в СИЗО.

17 октября обвиняемый сообщил, что покинул Россию. В интервью изданию "Медуза" он отметил, что не хотел уезжать. "Я буду гораздо полезнее для страны на свободе, пусть и за рубежом, чем в тюрьме", — отметил он. Страну, куда он уехал, он не раскрывает. Решение СК об объявлении его в розыск он не комментирует.

Новость дополняется