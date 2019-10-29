Убийство восьми человек в воинской части в Забайкалье – частный случай, на основе которого неуместно делать выводы о реформе в армии. Об этом глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в ответ на вопрос, считает ли он трагедию, предположительно произошедшую на фоне дедовщины, провалом военной реформы.

Песков также добавил, что президент Владимир Путин не будет реагировать на это чрезвычайное происшествие, сообщает "Интерфакс". Пресс-секретарь президента заявил, что трагедию в Забайкалье нужно расследовать, чем и занимается армия. До выявления причин случившегося выводы делать не следует, отметил он.

25 октября в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл из табельного оружия огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Стрелявший был задержан, по данным Минобороны, он сдался сам. В понедельник военный суд арестовал Шамсутдинова на два месяца.

В министерстве обороны России заявили, что у солдата, вероятно, случился "нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением военной службы". Родственники Шамсутдинова считают, что до убийства его довела дедовщина. Ряд СМИ написали, что предварительная проверка выявила неуставные отношения, а бывший военнослужащий этой части рассказал об унижениях со стороны одного из погибших офицеров.​

На платформе Change.org создана петиция с требованием оправдать 20-летнего Рамиля Шамсутдинова. Её подписали более 10 тысяч человек. Авторы петиции уверены, что солдат пошел на убийство из-за дедовщины. В одной из групп в соцсети "ВКонтакте" пользователи объявили сбор средств для отца солдата, Салима Шасутдинова.