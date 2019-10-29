В Грузии расследуют крупнейшую кибератаку

Власти Грузии расследуют совершённую в понедельник хакерскую атаку на хостинговую компанию Pro-Service. Она осуществляет поддержку веб-сайтов государственных ведомств, судов, а также многих неправительственных организаций, частных компаний и СМИ. Хакерская атака уже оценивается как крупнейшая в истории Грузии.

При попытке зайти на взломанные сайты на главной странице появлялась фотография бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с надписью I’ll be back (Я вернусь).

По сообщению Би-би-си, кибератака затронула более 2 тысяч сайтов. Среди пострадавших – телекомпании "Имеди" и "Маэстро". В телекомпании заявляют, что прямой эфир может выключиться в любую минуту. В результате кибератаки часть техники вышла из строя, повреждены компьютеры, – сообщает "Эхо Кавказа".

Вещание "Имеди" удалось восстановить спустя 20 минут после зафиксированной накануне атаки, однако и 29 октября телеканал продолжал выходить в эфир в чрезвычайном режиме. В чрезвычайном режиме вещает и телеканал "Маэстро". Большинство подвергшихся атаке сайтов во вторник всё ещё были отключены.

Пока не сообщается, кто подозревается в совершении атаки.