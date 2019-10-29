Трамп подтвердил гибель "преемника" аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации в Сирии наиболее вероятного преемника лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, убитого несколько дней в результате операции спецназа США. Трамп считает, что убитый член руководства ИГ скорее всего занял бы пост аль-Багдади.

Имя и название должности убитого террориста Трамп не стал уточнять. Он также не привёл подробностей операции против него.

27 октября Трамп объявил, что американские командос провели операцию против лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, в результате которой он подорвал себя и находившихся с ним нескольких детей. Операция проводилась в сирийской провинции Идлиб, в ней участвовали наземные и воздушные силы.

На следующий, 28 октября, в Вашингтоне было объявлено о гибели пресс-секретаря "Исламского государства" Абу Хасана аль-Мухаджира - операция против него проводилась в сирийской провинции Алеппо.