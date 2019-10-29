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"Проклятье палачам в погонах"

"Проклятье палачам в погонах"
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В Москве в тринадцатый раз состоялась акция "Возвращение имен" памяти жертв сталинских репрессий. Вновь на Лубянку пришла и пенсионерка Зинаида Волкова. Её отец Платон Волков, бывший зять Льва Троцкого, будучи в ссылке женился во второй раз - на Ревекке Размановой. В браке они прожили несколько лет. Через год после рождения дочери Платон Волков был расстрелян по обвинению в создании антисоветской группировки. Еще через год к вышей мере наказания "за контрреволюционную деятельность" приговорили маму Зинаиды Волковой - Ревекку Разманову.

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