"Проклятье палачам в погонах"

В Москве в тринадцатый раз состоялась акция "Возвращение имен" памяти жертв сталинских репрессий. Вновь на Лубянку пришла и пенсионерка Зинаида Волкова. Её отец Платон Волков, бывший зять Льва Троцкого, будучи в ссылке женился во второй раз - на Ревекке Размановой. В браке они прожили несколько лет. Через год после рождения дочери Платон Волков был расстрелян по обвинению в создании антисоветской группировки. Еще через год к вышей мере наказания "за контрреволюционную деятельность" приговорили маму Зинаиды Волковой - Ревекку Разманову.