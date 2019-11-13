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Лицом к событию. Жизнь идет. Люди сидят

Лицом к событию. Жизнь идет. Люди сидят
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Вот это их настоящая вина. Они хотели честных выборов. Они их требовали. Участвовали в протестах. Опасное действие. В России нельзя требовать честных выборов. Честные выборы - сродни государственному перевороту. Протестующие - участники заговора. Должны сесть на большие сроки. Чтобы другим было неповадно. Как им помочь? В разговоре участвуют: члены Совета по правам человека при президенте РФ Леонид Никитинский и Андрей Бабушкин, гражданские активисты Алексей Миняйло и Евгений Овчаров, адвокат Егора Жукова Илья Новиков.

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