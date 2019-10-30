Комиссия Министерства бороны России не обнаружила фактов насилия в отношении Рамиля Шамсутдинова, который застрелил из автомата восемь сослуживцев в воинской части Забайкалья. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров, сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии", – сообщил один из источников.

Воинская часть находится далеко от командования и военной прокуратуры, офицеры редко контролировали обстановку, в том числе подбор личного состава для дежурств и караулов. "Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения" – заявил источник, близкий к ведомственной комиссии.

Отец Рамиля Салим Шамсутдинов считает, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.

Ранее Минобороны выдвигало предположение, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв по причинам не относящимся к службе.

Неназванный источник "РИА Новости" утверждает, что перед стрельбой между рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ротным произошел конфликт из-за мытья пола.

По словам собеседника агентства, рядовой Шамсутдинов отказался выполнить задание ротного "вроде мытья полов", и тогда сослуживцы решили заставить его. "Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного", – сообщил источник.

Семья солдата, раненного Шамсутдиновым, обвинила представителей военной комендатуры в Забайкалье в угрозах, сообщает Новостное агентство "Регион Онлайн". В "Комитете солдатских матерей России", куда обратилась тетя одного из пострадавших, сообщили, что о трагедии в семье узнали из СМИ. Когда родственница пострадавшего обратилась в военную комендатуру в Забайкалье, ей стали угрожать проблемами, "если она будет лезть в это дело".