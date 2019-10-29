Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми человек в воинской части в Забайкалье, мог пойти на это только из-за издевательств со стороны сослуживцев. Так считает его отец Салимжан Шамсутдинов, который дал интервью татаро-башкирской службе Радио Свобода.

В понедельник военный суд в Чите арестовал Рамиля Шамсутдинова на 2 месяца. Уголовное дело против него возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц".

25 октября в войсковой части №54160 в поселке Горный солдат Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области устроил стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула. Погибли 8 человек, ещё двое были тяжело ранены.

Несмотря на сообщения о систематических издевательствах со стороны одного из старших офицеров части над Шамсутдиновым и другими военнослужащими, официально об этой версии пока ничего не сообщается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, что Путин "не будет реагировать на произошедшее", поскольку ЧП в Забайкалье является "абсолютно частным случаем".

Отец Рамиля Шамсутдинова, Салимжан Шамсутдинов – пенсионер МВД, живет в селе Вагай – районном центре Вагайского района Тюменской области. В полиции служил следователем, в ранге капитана ушел на пенсию, и после этого 11 лет проработал диспетчером в пожарной части. Мужчине сейчас 55 лет. Недавно пережил инсульт, сейчас нигде не работает.

Салимжан Шамсутдинов один воспитал трех сыновей: Риана, Динара и Рамиля. Мать детей ушла из семьи через полтора года после рождения младшего сына и впоследствии умерла. Старший из сыновей, Риан, сейчас с семьей проживает в Крыму. Средний сын, Динар, служит в полиции в родном селе Вагай.

"Говорил, что есть небольшие наезды"

"Мы были в шоке, сейчас только приходим в себя, – рассказывает Салимжан Шамсутдинов. – Из Крыма приехал старший сын, вместе думаем, что делать. У меня сахарный диабет, давление высокое, был инсульт, в таком состоянии доеду я до Читы или нет – не знаю. Но ехать надо, нам ведь никто ничего не объяснил. Из войсковой части сына даже не звонили", – продолжает отец.

–​ Рамиль при разговоре с вами говорил о каких-либо неуставных отношениях, что его обижали?

– Нет, он не жаловался. Говорил, что есть небольшие "наезды", но каким образом все это проявлялось, он мне не говорил. При разговорах, видимо, там присутствовали офицеры, на эту тему он вообще не распространялся.

–​ Говорите, что он упоминал о дедовщине. А какие-то детали были?

– Нет, ничего не говорил. Да, есть там и дедовщина, и дембеля, есть там у них какая-то иерархия, но ничего помимо этого он не рассказывал.

–​ Когда вы с ним последний раз созванивались?

Этот долг срочно надо отдать, или подполковник накажет

– За пару дней до происшествия, в субботу. До этого в сентябре недели три или четыре мы вообще не созванивались. Оказалось, он терял телефон. Об этом я узнал только в интернете, каким-то образом эта информация просочилась в интернет. Они свои телефоны сдают, складывают в какой-то ящик, и офицеры им эти телефоны выдают только на субботу-воскресенье. И у него телефон почему-то оказался похищенным. А он свою симку из телефона достал, и в последний раз позвонил со своей симки. Я его спросил, звонит ли он с чужого телефона. Он говорит – "Нет, папа, я купил телефон, и должен остался 1500 рублей, этот долг срочно надо отдать, или такой-то подполковник его накажет". Я спросил, почему накажет? Он, "тут продавщица жалуется подполковнику, что мы деньги не отдаем". Я говорю, "ты там постоянно в долг берешь?", а он – "нет, папа, я в первый раз – вот телефон купил, но долг срочно надо отдать, завтра до 12 дня".

Отец не смог отправить сыну сразу же деньги, потому что у него была карта другого банка. Вместо этого Салимжан Шамсутдинов по просьбе сына положил деньги на карту сослуживца Николая Ташванова:

– Мы отправили деньги на карту этого друга, потом сын сказал, что деньги получил и долг отдал. Поговорили, и на этом все. Сказал, что у него все хорошо, – вспоминает Салимжан Шамсутдинов.

"Мне говорил, что потерял телефон"

После окончания срочной службы Рамиль хотел остаться служить по контракту. За неделю до трагедии он попросил отца выслать ему копии документов. По словам Салимжана Шамсутдинова, Рамиль домой не рвался, потому что "дома работы нет, а там зарплата и квартиру обещают". Отец собрал необходимые документы и почтой их отправил во вторник.

–​ Он назвал фамилию подполковника, который собирался его наказать?

– Назвал, но я сейчас уже не помню.

–​ Вы тогда в первый раз отправили ему деньги, или до этого тоже так делали?

– Нет, в первый раз отправил. До этого каждый месяц клал ему на симку по 200 рублей.

–​ Когда он призвался?

– 2 июля.

–​ Вы с ним регулярно созванивались?

– Первые полтора месяца он был в учебке, разговаривали каждые суббота-воскресенье. Как в часть перешел – стали реже общаться. В сентябре целый месяц не разговаривали, так как у него, оказывается, телефон был похищен. Я об этом узнал только через интернет. Он мне говорил, что потерял телефон. Как-то сказал, что разбил.

–​ Сами к нему не ездили?

– Нет, у меня инсульт был, постоянно высокое давление, диабет, я не могу далеко уезжать.

–​ А как вы узнали о случившемся, кто вам сообщил?

– Дня три назад какая-то женщина во "ВКонтакте" связалась со мной, стала расспрашивать, не являюсь ли я родственником Рамиля Шамсутдинова, не служит ли он сейчас. Из Москвы. Я уже начал думать, что сын взял там кредит в армии и звонят из банка. А она стала спрашивать, как он рос, и так далее, тут я говорю – а что случилось? Она – а вы что, не в курсе? А о чем я должен быть в курсе? Он же преступление, говорит, совершил. Я был в шоке, мы все в шоке. А потом уже примерно через час пошел шквал звонков, от корреспондентов, каким-то образом они мой телефон узнали, стали звонить.

"Так его довести, – это уму непостижимо!"

–​ Расскажите, каким Рамиль рос ребенком?

– Не только его, у меня все три сына одинаково воспитаны. Они культурные, общительные, грамотные. Хорошие парни. В семье не материмся, не ругаемся, спиртным не увлекаемся. Они все спортсмены у меня. Старший сын отслужил, средний сын сейчас служит в полиции. Старший сын отдельно живет, семья у него, у меня две внучки. Он в Крыму живет.

–​ Из-за чего могла произойти эта трагедия? Что могло толкнуть Рамиля на такой шаг? Как вы считаете?

– Что могло? Дедовщина только. Это бесконтрольность со стороны офицеров. Закрывали глаза на все происходящее, унижения, оскорбления. Он у меня был терпеливый, до такой степени терпеливый, неконфликтный, все выдерживал. Если его обижают, издеваются, он терпел, в конфликт не вступал. Так его довести, чтобы он восемь человек расстрелял – это уму непостижимо! Что-то там должно же было произойти, правильно? Что-то ведь там произошло такое, и он взял и положил их. В СМИ приводят слова министерства обороны – мол, они предполагают, что на личном, бытовом что-то произошло, нервный срыв какой-то.

Да какой нервный срыв?! У него железные нервы были!

Да какой нервный срыв?! У него железные нервы были! Он спортсмен у меня, с детства спортом занимался. Ходил в военно-патриотический клуб. Он себя к армии с детства готовил. В училище учился – занимался греко-римской борьбой. Бегун был, первые места занимал по городу Тобольску. У него ни одного конфликта, ни одной драки не было, чтобы кто-то жаловался, чтобы с какими-то синяками приходил. Он был дружелюбный. Со всей школой мои дети дружили. Ничем кроме простуды не болел.

"Никто не звонит, не объясняет, что произошло"

Из военкомата к Салимжану Шамсутдинову никто не приезжал и не звонил, только в день трагедии позвонил областной военный комиссар и попросил не общаться с журналистами . Еще сотрудник ФСБ брал у Шамсутдинова объяснения. Сейчас Салимжан Шамсутдинов намерен с двумя сыновьями поехать в Читу.

– Хотим поехать в войсковую часть, где служил Рамиль. Все разузнать, никто ведь не звонит, не объясняет, что произошло – неизвестно, – говорит он. Пока он всю информацию о сыне получает из интернета и всего один раз пообщался с назначенным сыну адвокатом. По его словам, Рамиль сам несколько дней был в состоянии шока, сейчас начал приходить в себя.

– Приедем, посмотрим, может быть и дальше будем работать с этим же адвокатом, – говорит Салимжан Шамсутдинов. После трагедии он еще ни разу не говорил с сыном.

Друзья и сочувствующие переживающему трагедию отцу рядового Шамсутдинова в интернете открыли сбор денег для оказания ему материальной помощи. Военной пенсии в размере 20 тысяч рублей Салимжану Шамсутдинову на поездки в Читу и оплату услуг адвоката не хватает.

– Я сейчас я уже сам хочу общественного резонанса, чтобы не укрывалось это все, чтобы не думали, что сын мой – убийца, – говорит Салимжан Шамсутдинов.

В интернете размещена петиция "Свободу Рамилю Шамсутдинову", которую уже подписали около 10 тысяч человек. Авторы адресованной главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву петиции требуют прекратить дедовщину в армии, отправить Рамиля в реабилитационный центр и вынести ему оправдательный приговор. Пока известно лишь, что военные медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу Рамиля Шамсутдинова, – об этом в понедельник сообщило агентство ТАСС.