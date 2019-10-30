Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета

Грета Тунбер

Смотреть комментарии

Школьница из Швеции Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области охраны окружающей среды. Об этом экоактивистка сообщила в инстаграме.

Школьница поблагодарила Северный совет и отметила, что признание её заслуг является для неё большой честью. Однако, по словам Тунберг, движение за климат не нуждается в наградах. "Нам нужно чтобы политики начали прислушиваться к науке", - написала активистка.

Церемония награждения состоялась 29 октября в Стокгольме. В премии четыре номинации - за достижения в области музыки, кино, литературы и экологии. Размер премии в каждой номинации – около 52 тысяч долларов.

Шведская школьница Грета Тунберг получила известность как инициатор кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future). В эти дни школьники и студенты вместо учёбы проводят массовые мероприятия с целью заставить политиков прислушаться к их требованиям о необходимости срочных мер по борьбе с изменениями климата. Движение, которое началось с одиночных пикетов Тунберг у шведского парламента по пятницам, приобрело глобальный характер.

/**/ /**/ Грета Тунберг в ООН
Смотри также

Грета Тунберг стала лауреатом "Альтернативной Нобелевской премии"

Северный совет - организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы. В него входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. В России Северный совет признан "иностранным агентом". В организации с этим не согласились.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG