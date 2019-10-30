Суд допросил засекреченного свидетеля по делу "Нового величия"

Ключевой свидетель по делу "Нового величия" выступил во вторник в Люблинском суде Москвы. Руслан Данилов (он же "Руслан Д.", которого подсудимые называют провокатором спецслужб) выступал в суде под псевдонимом Константинов. На вопросы прокурора свидетель отвечал в "условиях, исключающих видимость" – он находился в специальном помещении, был слышен только его голос.

По версии защиты, которую подтверждают обвиняемые по делу "Нового величия", настоящие имя и фамилия Руслана Данилова – Родион Зелинский. Он – гражданин Молдавии, давно живущий в России.

Отвечая на вопросы прокурора, засекреченный свидетель рассказал, что участники якобы проводили встречи, на которых обсуждали, как будут заниматься "революционной деятельностью" – расклеивать листовки с призывами к отставке властей, участвовать в акциях протеста и конфликтовать на них с полицейскими.

На одном из собраний, по его словам, был принят устав организации, в соответствии с которым были сформированы "отделы": финансовый, агентурно-вербовочный и отдел "активного действия", который "должен был заниматься организацией несогласованных митингов. Он утверждает, что возглавлял финансовый отдел. По словам Руслана Д. он арендовал офис для регулярных встреч членов "Нового величия", используя паспорт подставного лица, а деньги переводил через биткоин-кошелек. "Если мы собирались заниматься незаконной деятельностью, то мне не нужно было, чтобы мои данные куда-то попали", – сказал он суду.

Руслан Д. также рассказал суду, что участники организации выезжали на тренировки в Подмосковье, где занимались изготовлением "коктейлей Молотова" и учились их метать, а также тренировались стрелять из самозарядного карабина Симонова по бумажным мишеням.

В начале марта 2018 года в организации прошли "выборы" лидера, на которых победил Руслан Костыленков. После этого собрания, по словам Руслан Д., он пришёл со всеми материалами в ОВД "Марьино". Отвечая на вопрос прокурора, почему он сразу он сразу не заявил в полицию, Руслан Д. сказал, что ему "интересно посещать всякие собрания незарегистрированных организаций", а его отношение к действующей власти "трудно назвать положительным".

Ранее издание "Грани.ру" опубликовало видео, снятое Русланом Д. на скрытую камеру.

В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. Под судом находятся восемь человек. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав.