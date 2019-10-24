"Новое величие": над порезавшими вены продолжается суд

В четверг в Люблинском суде Москвы должно продолжиться рассмотрение дела организации "Новое величие", прерванное 17 октября, после того как двое его фигурантов, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, демонстративно порезали себе вены. Один из них, Вячеслав Крюков, написал письмо из СИЗО, в котором объяснил, почему решился на такую акцию. Письмо, переданное через адвоката Дмитрия Иванова, опубликовал портал "Медиазона". В нем Вячеслав Крюков называет свое дело "цирком" и пишет, что он "пролил свою кровь, потому что считает несправедливым держать невинных людей за решеткой".

Копия письма, в котором Вячеслав Крюков излагает причины своего поступка, есть в распоряжении Радио Свобода. В нем, в частности, говорится:

"Все наше дело – это какой-то цирк, и все это видят и понимают. Многие приходят посмотреть, смеются, улыбаются, им весело. Причем почти всем, начиная от обычных зрителей и заканчивая самим судьей. Но почему тогда мы должны находиться в ужаснейших тюремных условиях? Мы не преступники и не заслужили это. Сколько еще будет продолжаться это издевательство над нами?

Уверен, что судья Люблинского районного суда [Александр] Маслов все прекрасно понимает. Он имеет полное право в любой момент прекратить этот беспредел или хотя бы выпустить нас из СИЗО, но все равно не делает этого. Потому что он типичный системный судья, такой же, как и подавляющее большинство судей в Российской Федерации, которые привыкли работать по указке. Особенно в политических делах, когда решения приходят сверху, а не принимаются независимо самим судьей по его личным ощущениям и убеждениям (как должно быть на самом деле)", – пишет Вячеслав Крюков.

О причинах, побудивших Вячеслава Крюкова навредить себе в зале суда и написать об этом письмо, Радио Свобода рассказал его адвокат Дмитрий Иванов.

Это крик души. Он устал, ему тяжело там находиться, поэтому он написал это письмо



– Он это сделал для того, чтобы общественность узнала о мотивах его поступка. Это крик души. Он уже настолько устал, так тяжело ему там находиться, что он написал это письмо. Он просит общественность о поддержке – не только его, но и других ребят, которые вместе с ним находятся под стражей. Я был у него в СИЗО во вторник, раны действительно очень большие – от локтевого сустава порядка 7–8 сантиметров. Все это зашито, и зрелище не для слабонервных, честно говоря. Ему сейчас больно шевелить руками. Но самое главное, что ему тяжело морально, у него вид совершенно опустошенного человека. Ему 21 год, а в глазах пустота. На него очень тяжело смотреть.

– Что будет на ближайшем судебном процессе по делу "Нового величия"?

Мы хотим услышать свидетелей, которые давным-давно должны были быть представлены стороной обвинения

– Вячеслав Крюков написал это письмо, в том числе, и для того, чтобы объяснить, что это не было попыткой суицида, и поэтому судебно-психиатрическая экспертиза, которая может назначаться в таких случаях, не нужна. Но он объясняет, что находился в нормальном психическом состоянии, я надеюсь, что судья поймет данные обстоятельства. Хотелось бы, чтобы судебное заседание прошло в обычном режиме. Мы, наконец, хотим услышать свидетелей, которые уже давным-давно должны были быть представлены стороной обвинения, но этого до сих пор не произошло. Есть небольшая надежда, что ребятам изменят меру пресечения. Хотя мы сильно в этом сомневаемся, – сказал адвокат Дмитрий Иванов.

Мама Вячеслава Галина Крюкова, которая живет в Геленджике, уверена, что произошедшее в зале суда – следствие отчаяния:

Я чуть с ума не сошла от такого известия



– Обычно я слежу за новостями по делу в интернете, но именно в тот момент мне сразу позвонил наш адвокат Дмитрий Иванов. Он сказал, что случилось, и у меня был большой стресс, началась истерика. Я просто чуть с ума не сошла от такого известия, и конечно, было очень больно и обидно, и было тяжело это все перенести. Очевидно, что это был жест отчаяния. Человек уже просто до такой степени перестал верить в справедливость, что какие-то вопросы решаются честно... Я знаю своего ребенка, и я уверена, что он ни в чем не виноват, и держать его под стражей так долго, в таких мучительных условиях... Тем более что мы далеко, мы не можем себе позволить ездить в Москву часто…Для него это большая боль, для нас еще больше – знать, что ты никак не можешь помочь своему ребенку. Он говорит, что у него ничего другого не остается, как идти на такие шаги. Я против таких истязаний себя, для меня это жутко. Я надеюсь, что дело рассмотрят справедливо и их оправдают, – рассказала Галина Крюкова.

Участников движения "Новое величие" Марию Дубовик, Анну Павликову, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова, Сергея Гаврилова, Петра Карамзина, Максима Рощина, Дмитрия Полетаева, Павла Ребровского и Рустама Рустамова задержали 15 марта 2018 года, накануне выборов президента. Молодых людей из Москвы и Подмосковья обвининяют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1,2 статьи 282.1 УК). По версии следствия, целью движения было "безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима". Для этого, полагает следствие, активисты несколько раз ездили за город для тренировок по стрельбе и метанию "коктейлей Молотова".

В основу обвинения легли показания информатора Руслана Д., который во время общения с другими активистами предложил им создать политическую организацию и написать устав. В деле есть показания еще двух свидетелей, которые также оказались осведомителями.

Руслан Костыленков, которого следствие считает лидером "Нового величия", заявлял о пытках после задержания. Шестерых активистов, включая Павликову и Дубовик, суд отправил в СИЗО, остальных – под домашний арест. В изоляторе у девушек начались проблемы со здоровьем, защита неоднократно просила избрать им другую меру пресечения. После московского "Марша матерей", участники которого требовали освободить из СИЗО Дубовик и Павликову, их перевели под домашний арест.

Павел Ребровский и Рустам Рустамов заключили досудебное соглашение, их дела суд рассмотрел в особом порядке. Ребровский получил 2,5 года заключения, а Рустамов два года колонии условно. Позже Ребровский отказался от своих показаний, прокуратура попросила отменить его приговор.

Общественная активистка Ирина Яценко, поддерживающая фигурнатов дела "Новое величие" и выступающая за их освобождение, говорит о том, для чего оно было сфабриковано:

Была установка от власти – работать на провокацию

– Скорее всего, создание этого дела – это личная заинтересованность определенных сотрудников, которые решили на этом сделать себе карьеру, получить погоны, должности, премии и так далее. Но, с другой стороны, есть вероятность, что была установка от власти – работать на провокацию. Им важно, чтобы граждане боялись заниматься даже мирным протестом. Мирный протест наиболее опасен для власти, он наиболее эффективен. А "Новому величию" пытаются приписать насильственное сопротивление власти. Им действительно нужны вот такие провокации, чтобы показать: смотрите, тут плохие люди хотели устроить насильственный переворот в стране, бойтесь их, бойтесь оппозиции. Это создает определенный антураж и работает на руку власти.

– Недавно двое фигурантов этого дела резали себе вены, и это был очевидный жест отчаяния. Как вы думаете, это может повлиять на дальнейшее развитие этого дела, на дальнейшее его рассмотрение?

Интерес общественности к этому делу очевидно снижается, уменьшилось количество лбдей, которые ходят на суды



– Я сильно в этом сомневаюсь. Я сразу написала у нас в группе поддержки в Фейсбуке, что это никакое не самоубийство, конечно же, это попытка привлечь внимание. Интерес общественности к этому делу очевидно снижается, уменьшилось количество людей, которые ходят на суды. Внимание сместилось в плоскость "московского дела", к делу Кости Котова. Лично меня сейчас больше волнует, что будет с Русланом Костыленковым и Вячеславом Крюковым в СИЗО. Лезвие на судебном заседании – это, конечно же, ЧП, и можно представить, что режим их содержания ужесточится. Все будет намного жестче, внимания к ним будет больше, проверки участятся. Здесь уже многое зависит от адвокатов – насколько они будут все контролировать, насколько часто ходить к ребятам, следить, чтобы не было избиений и другого давления. Но к этому делу должно быть приковано и внимание общества, оно должно быть очень высоким, чтобы оградить ребят от пыток и избиений, от мести со стороны ФСИН, – полагает гражданский активист Ирина Яценко.