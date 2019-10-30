"Проект" оценил состояние племянника Путина в $1,25 млрд

Сын двоюродной сестры президента России Владимира Путина, 51-летний Михаил Шеломов может обладать состоянием в один миллиард 250 миллионов долларов. Став миллиардером, бывший сотрудник фотоателье продолжает жить в скромном таунхаусе на окраине Петербурга и лично следить за яблонями в селе, где родилась мать Путина. Его историю рассказывает издание "Проект".

Шеломов по образованию инженер-оптик, но по специальности не работал ни дня, рассказывает издание. Он работал на стройках и фотографом в фотоателье, пока в 2002 году не устроился в петербургский офис "Совкомфлота" "специалистом по разным вопросам".

В 2004 году Шеломов занялся бизнесом, купив у "Газпрома" 13,5 процентов акций страховщика "Согаз". Исходя из стоимости сделки, компания Шеломова должна была заплатить за акции около 14 миллионов долларов. В 2007 году он стал совладельцем банка "Россия", принадлежащего старому другу Путина — Юрию Ковальчуку, писала газета "Ведомости". Другой пакет акций "России" Шеломову принадлежит через компанию "Платинум". "Платинум" через структуру собственности был связан с компаниями, под контролем которых находится водочный бренд "Путинка", одна из них связана с другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным и СМП-Банком, владельцами которого являются еще два члена ближнего путинского круга — Аркадий и Борис Ротенберги.

В рейтинге богатейших бизнесменов России племянник Путина мог бы занять 81-е место. По подсчётам "Проекта", сейчас племяннику Путина принадлежат 8 процентов акций банка "Россия", компания "Согаз-недвижимость" и половина фирмы "Игора Драйв", которая построила гоночный комплекс в Приозерском районе Ленинградской области. Плюс, он владеет акциями крупнейшего страховщика "Согаза". По подсчётам "Проекта", доля бизнесмена оценивается более чем в один миллиард долларов, такую же оценку даёт журнал Forbes.

Сам Шеломов, похоже, живёт очень скромно. Два раза в неделю он приезжает в охраняемый ФСО посёлок, где родилась мать Путина и ухаживает там за яблонями. Во дворе стоят баня и построенный миллиардером нужник. В остальное время он живет в Петербурге. Его квартира — в поселке таунхаусов на окраине города, в 2017 году телеканал "Дождь" оценивал стоимость недвижимости в 18 миллионов рублей, примерно в трёхдневный доход бизнесмена. Ознает ли это, что предприниматель лишь номинальный владелец своего состояния — "Проект" не уточняет.