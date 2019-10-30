В Госдуму внесён проект закона о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об уголовном наказании за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете. Документ, размещённый на сайте нижней палаты российского парламента, предусматривает штрафы до миллиона рублей и тюремные сроки до семи лет.
В пояснительной записке отмечается, что административная статья, по которой в России преследуют за рекламу наркотических средств, является важным правоохранительным инструментом, но не отвечает сложившейся ситуацией с распространением наркотиков и вовлечением россиян в их употребление.
В тексте упоминается не только интернет, но нанесённые в общественных местах надписи с рекламой запрещённых веществ. Максимальное наказание за пропаганду наркотиков без использования интернета - пять лет.
- На этой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
- Помимо этого, Путин распорядился принять дополнительные меры по внесудебной блокировке сайтов с информацией о способах изготовления и употребления наркотиков. Также президент предложил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.