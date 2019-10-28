Путин предложил уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин распорядился принять дополнительные меры по внесудебной блокировке сайтов с информацией о способах изготовления и употребления наркотиков. Также президент предложил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Летом этого года Владимир Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства и смягчения наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса, которое предложили депутаты. В сентябре против законопроекта о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта выступило и правительство России.

О либерализации антинаркотического законодательства заговорили после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Он был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Несколько высокопоставленных сотрудников ведомства были отправлены в отставку, а президент России Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках.