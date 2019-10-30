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Будапешт заблокировал заявление НАТО по Украине

Питер Сийярто

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Будапешт заблокировал совместное заявление представителей стран НАТО по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто.

По словам министра, в ходе подготовки заявления Будапешт сделал ряд предложений, которые обязывали бы Украину обратить внимание на права венгерской общины в Закарпатье. Однако эти предложения приняты не были. В результате Венгрия наложила вето на документ. "Мы не готовы жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", которые живут на Западе Украины", - подчеркнул Сийярто.

Пресса обращает внимание, что блокировка заявления НАТО произошла в день визита президента России Владимира Путина в Венгрию. Там он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия на Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон ущемляет права венгерского меньшинства в Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой.

В свою очередь Киев заявил, что Украина полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

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