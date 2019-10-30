Бывший сотрудник полиции, отказавшийся быть потерпевшим по так называемому "московскому делу", объяснил свой поступок решением не говорить на суде того, чего он не знает. В интервью Радио Свобода Виталий Максидов подчеркнул, что изначально выступал в деле свидетелем. В своих показания он заявил, что не видел, кто бросил бутылку, из-за которой возбудили дело в отношении задержанного 27 июля на акции в Москве Самариддина Раджабова.

Максидов не знает, почему остальные полицейские-свидетели согласились выступить в роли потерпевших. "Может быть, боялись потерять работу, но тут важно отдавать себе отчет: что важнее – работа или спокойный сон. Я выбрал сон", – заявил он.

Бывший полицейский рассказал, что решение об увольнении принял ещё до разгона акции в Москве, находясь в отпуске. Его не устраивали многие аспекты работы. 27 июля Максидов впервые работал на политической акции. Она заявил, что хорошо понимал людей, которые вышли на несогласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму.

Виталий Максидов гордится тем, что не применял ни к одному из протестующих физическую силу.