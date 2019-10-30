Бывший сотрудник полиции, отказавшийся быть потерпевшим по так называемому "московскому делу", объяснил свой поступок решением не говорить на суде того, чего он не знает. В интервью Радио Свобода Виталий Максидов подчеркнул, что изначально выступал в деле свидетелем. В своих показания он заявил, что не видел, кто бросил бутылку, из-за которой возбудили дело в отношении задержанного 27 июля на акции в Москве Самариддина Раджабова.
Максидов не знает, почему остальные полицейские-свидетели согласились выступить в роли потерпевших. "Может быть, боялись потерять работу, но тут важно отдавать себе отчет: что важнее – работа или спокойный сон. Я выбрал сон", – заявил он.
Бывший полицейский рассказал, что решение об увольнении принял ещё до разгона акции в Москве, находясь в отпуске. Его не устраивали многие аспекты работы. 27 июля Максидов впервые работал на политической акции. Она заявил, что хорошо понимал людей, которые вышли на несогласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму.
Виталий Максидов гордится тем, что не применял ни к одному из протестующих физическую силу.
- Против участника акции 27 июля Самариддина Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. По этому делу ему грозит до 5 лет колонии. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу.
- Раджабов находится в СИЗО. Он один из немногих обвиняемых по "московскому делу", кому до сих пор предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию протеста в Москве 27 июля. По этой статье ему грозит до 8 лет заключения.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек.
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