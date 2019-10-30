Полицейский Виталий Максидов, который якобы пострадал от брошенной обвиняемым по так называемому "московскому делу" Самариддином Раджабовым пластиковой бутылки, отказался признать себя потерпевшим. В интервью Радио Свобода он рассказал о причинах такого решения и работе на протестной акции 27 июля 2019 года.

25-летний Виталий Максидов родился в Кабардино-Балкарии, но уже давно живет в Москве. Стать полицейским он мечтал с 15 лет. В 2017 году начал работать не аттестованным сотрудником, через некоторое время его отправили на учебу в в центр профессиональной подготовки. "Выпустился я в апреле [2019 года]. Немного поработал и ушел в отпуск на три месяца. Сначала я думал, что буду служить людям и закону. В голове рисовал себе образ идеального справедливого полицейского. Все это, конечно, подростковая наивность. Тогда я еще не знал, для чего на самом деле наше государство использует правоохранительные органы", – рассказывает Максидов.

Мои либеральные взгляды слишком отличались от того, что было принято в МВД

Решение об увольнении он принял еще в отпуске. Вернувшись в Москву, подписал документы и остался отрабатывать положенные по закону 30 дней. "Таким образом, уже во время акции 27 июля я был практически бывшим сотрудником полиции. На тот момент у меня было уже подписано заявление об увольнении", – вспоминает Максидов.

– Почему решили все-таки закончить службу в МВД?

– Было несколько причин, в том числе личных, в которые я вдаваться не хочу. Однако в тот момент многие аспекты работы меня уже не устраивали. Они не были связаны непосредственно с политикой или службой на протестных акциях. Недоволен я был скорее внутренней организацией работы. До этого в политических мероприятиях мы не участвовали – работали в основном на концертах или на матчах. Но даже там я чувствовал какой-то внутренний диссонанс: слишком сильно мои либеральные взгляды отличались от того, что было принято в МВД. Я всегда старался вникать в то, что происходит в стране, а многие коллеги не обращали ни на что внимания. Для них и служба на протестных акциях была просто работой.

Я понимал участников акции, но был там совсем в другой роли



Политические акции как новое место службы внезапно появились в графике, когда Максидов вернулся из отпуска. "Тогда в Москве как раз развернулась масштабная кампания поддержки независимых кандидатов", – вспоминает бывший полицейский. Работал он только на акции 27 июля, где, по данным ОВД-Инфо, было задержано около 1373 человек. После этого в отношении участников начали возбуждать уголовные дела по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК).

"Это была первая протестная акция, где я работал как полицейский и мог сам задерживать людей. Ощущение было странное: я хорошо понимал людей, которые вышли на митинг, но при этом был там совсем в другой роли. Никаких особых указаний перед акцией нам не давали. То есть, формулировок "бить сильнее протестующих" точно не было. Но чувствовал я себя все равно ужасно, потому что не хотел в этом участвовать, а отказаться не мог", – рассказывает Максидов.

– Какие воспоминания остались от этой акции?

– Мы пришли на службу в восемь утра. Сначала стояли у Большого театра, потом нам сказали, что мы должны выдвинуться на Тверскую. Там как раз и начались первые столкновения протестующих с полицейскими. Указание было: не пускать людей дальше. Я горжусь собой, потому что, несмотря на то, что работал на акции, ни разу не достал палку и не применил ни к одному из протестующих физическую силу.

Через несколько недель после акции Максидову и его коллегам, которые работали 27 июля, прислали видео. На нем видно, как кто-то в толпе кидает пластиковую бутылку в направлении сотрудников МВД. "Нас попросили опознать себя, если мы есть на этом видео. Я себя, конечно, узнал. Сначала я никак не мог понять, в чем дело. Потом выяснилось, что в отношении бросившего пластиковую бутылку парня хотят возбудить уголовное дело. Я очень удивлялся и недоумевал, за что человека хотят привлечь к ответственности, потому что речь в этом эпизоде шла максимум о хулиганстве", – делится бывший полицейский.

Важно отдавать себе отчет: что важнее – работа или спокойный сон

Сначала ему сказали, что в деле о "брошенной бутылке" он будет выступать свидетелем. В своих показаниях Максидов утверждал, что не видел, кто ее бросал, в кого она летела и что конкретно произошло. Единственное, что помнит точно, – это звук падающей пластиковой бутылки рядом с собой. Через месяц Максидову позвонили и сообщили, что теперь он проходит по делу потерпевшим.

– Какой была ваша первая реакция? Сразу поняли, что откажетесь признавать себя потерпевшим?

– Я снова очень удивился. Я ведь ничего даже не видел, а меня почему-то решили сделать потерпевшим. На меня никто не давил, я сам решил, что участвовать в этом и говорить о том, чего не знаю, точно не буду. Об этом я предупреждал коллег еще перед первым допросом в качестве свидетеля. Я говорил, что даже если следователь будет давить, все равно расскажу только то, что на самом деле видел. Прошло при этом все очень спокойно, давать заведомо ложные показания меня никто не просил. Я знаю, что на этапе выступления в роли свидетелей коллеги тоже утверждали, что не видели, кто кидал бутылку и куда она летела. Почему они потом согласились стать потерпевшими, не знаю. Может быть, боялись потерять работу, но тут важно отдавать себе отчет: что важнее – работа или спокойный сон. Я выбрал сон. При этом рассматриваю вариант, что, если бы не написал заявление об увольнении еще до митинга, то, возможно, продолжил бы работать. Для меня было важно не признавать себя потерпевшим и не идти против своих принципов. Если бы это было возможно, сохранив место, я бы остался.

Чем будет заниматься теперь, Максидов пока не рассказывает, но говорит, что со службой в правоохранительных органах свою работу больше связывать точно не хочет.

Отказ Максидова признавать себя потерпевшим на ход дела в отношении Раджабова никак не повлияет, рассказал "Новой газете" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. Связано это с тем, что в деле остается еще трое пострадавших полицейских.

Молодого рэпера из Подмосковья Самариддина Раджабова задержали во время акции 27 июля за то, что бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских. Экспертиза показала, что она не попала в сотрудников МВД. Тогда они изменили версию: по словам потерпевших, их испугал звук падающей бутылки, и они расценили это как угрозу. Сейчас Раджабову вменяют угрозу применения насилия представителю власти.