Зачем Путину культ Примакова?

29 октября Владимир Путин открыл в Москве на Смоленской площади памятник бывшему премьер-министру, главе МИДа и СВР Евгению Примакову. Москве нет публичных памятников президенту Борису Ельцину, главам правительства Егору Гайдару, Виктору Черномырдину. Такого монументального прославления и рекламной кампании в государственной прессе не был в последние годы удостоен никто из политиков новой России. Почему главный конкурент в 1999 году нынешнего президента РФ объявлен его предтечей, духовным отцом нынешней внешней политики России? Зачем Владимиру Путину культ Евгения Примакова?

В студии РС журналист, дипломат, председатель Совета учредителей Фонда расследовательской журналистики Галина Сидорова, дипломат, журналист, главный редактор сайта Carnegi.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов, политолог глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 октября в 19:05

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