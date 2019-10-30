Власти Чили отказались от проведения саммита АТЭС из-за массовых протестов

Президент Чили Себастьяна Пиньера объявил об отмене проведения в стране саммита АТЭС в ноябре и конференции ООН по проблемам изменения климата из-за массовых протестов. Беспрецедентное решение было принято за 17 дней до саммита, — сообщает газета El Mercurio.

По словам главы государства, страна должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов и восстановлении общественного порядка и безопасности.