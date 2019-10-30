Власти Чили отказались от проведения саммита АТЭС из-за массовых протестов

Президент Чили Себастьяна Пиньера объявил об отмене проведения в стране саммита АТЭС в ноябре и конференции ООН по проблемам изменения климата из-за массовых протестов. Беспрецедентное решение было принято за 17 дней до саммита, — сообщает газета El Mercurio.
По словам главы государства, страна должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов и восстановлении общественного порядка и безопасности.
- На форуме АТЭС в Сантьяго была запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпин, рассказывает The Washington Post. На ней Белый дом рассчитывал заключить торговое соглашение, останавливающее торговую войну между Вашингтоном и Пекином.
- Акции протеста в Чили продолжаются больше двух недель. Они были спровоцированы ростом цен на проезд в метро. Начавшись мирно, они переросли в уличные беспорядки, поджоги и грабежи. В них погибли по меньшей мере 20 человек, не меньше 600 были ранены. В Сантьяго и ряде других крупных городов был введён режим чрезвычайного положения.
- В конце прошлой недели в Сантьяго прошла мирная акция за социальные и политические реформы примерно с миллионом участников.
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