Суд в Москве отклонил иск бывшего кандидата в городскую Думу Романа Юнемана о признании недействительным интернет-голосования на одном из участков в районе Чертаново. Об этом бывший кандидат сообщил в своём твиттере. Он настаивал, что сбои в работе участка могли оставить его без депутатского мандата.

Самовыдвиженец-Юнеман занял на выборах в Мосгордуму 8 сентября в своём округе второе место. Победителем там стала член "Единой России", ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. Отрыв между кандидатами составил 84 голоса.

На судебном заседании член избирательной комиссии на спорном участке Сергей Филонович подтвердил сбои в работе системы. Он уточнил, что в течение дня было зарегистрировано три сбоя длительностью по 40-60 минут, передаёт агентство РАПСИ. Однако, по его словам, все желающие смогли проголосовать, а итоговая явка составила 92 процента.

Юнеман обещал обжаловать решение суда. Ранее он заявлял, что планирует дойти до Конституционного суда и ЕСПЧ.