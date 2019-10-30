Журналистку из Нижнего Новгорода оштрафовали на 70 тысяч рублей

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 70 тысяч рублей главного редактора издания KozaPress Ирину Славину. Её признали виновной в неуважении к власти и обществу из-за каламбура с названием населённого пункта Шахунья. Об этом сообщает глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам юриста, это самый большой штраф, назначенный по статье о неуважении к власти. В начале октября на Славину составили протокол из-за поста на её странице в фейсбуке. В нём она изменила название города Шахунья так, что его корнем стало нецензурное слово, запрещённое для печати в СМИ. В заключении экспертизы говорилось, что пост Славиной "нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу".

С марта 2019 в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.