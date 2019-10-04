Вот такая Шахунья. Журналистку оштрафовали за каламбур

Городок Шахунья, основанный в 30-х годах позапрошлого века для перевода государственных крестьян из нескольких населенных пунктов Костромской губернии, сейчас находится на самом севере Нижегородской области и насчитывает чуть больше 20 тысяч жителей. В августе 2019 года в Шахунье установили мемориальную доску памяти Сталина – к 140-летию со дня его рождения. Это событие возмутило нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая в своем посте в фейсбуке предложила переименовать Шахунью, изменив несколько последних букв в названии населенного пункта. Несмотря на то, что сталинские репрессии не обошли Шахунью стороной, местные жители подали на Славину заявление в Следственный комитет и теперь ей грозит штраф по новому закону "о неуважении к власти".

Как следует из материалов административного дела, опубликованных самой Славиной, на нее пожаловались в Следственный комитет жители Шахуньи, прочитавшие ее пост. Они сочли переиначенное название своего населенного пункта "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность", а также выражает "явное неуважение к обществу".

Дело было передано в Центр по противодействию экстремизму. В заключении заказанной нижегородскими "эшниками" экспертизы говорится, что предложенное Ириной Славиной новое название города "содержит однозначные непристойные ассоциации за счет входящего в его состав обсценного матерного элемента *****". Теперь Славиной, для которой это уже третье административное дело за год, грозит штраф до 100 тысяч рублей. Женщина является основателем, владельцем и единственным журналистом независимого сайта koza.press, и по ее словам денег на выплату такого штрафа у нее нет.

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– Мне предстоит суд, третий уже в этом году по административным статьям, придуманным для подавления гражданского протеста в России и подавления свободы слова. В марте этого года меня задержали в Нижнем Новгороде, посадив в КПЗ до утра, до суда, за то, что я прошлась по центру города с портретом Немцова во всероссийский день его памяти. Мне инкриминировалась организация несогласованного шествия, в дальнейшем я была оштрафована на 20 тысяч. Но все-таки суд и прокурор, который меня вытащил в 11 часов вечера из КПЗ, не дав остаться там до утра, признали, что мое задержание свыше трех часов было незаконным.

Буквально полтора месяца назад меня признали виновной в деятельности нежелательной организации за репосты собственных новостей о форуме "Свободные люди", который проходил в Нижнем Новгороде. Например, за новость о приезде в Нижний Новгород господина Ройзмана. То есть даже не упоминая "Открытую Россию", которая якобы причастна к организации этого форума в Нижнем Новгороде, я попала под этот каток. Меня признали виновной в "осуществлении деятельности нежелательной организации", и оштрафовали еще на 5 тысяч.

И вот теперь мне "прилетает" этот административный протокол, который грозит мне штрафом в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Сумма для меня огромная, потому что мое издание живет на пожертвования, я не могу, к сожалению, выписывать себе рыночную зарплату, приходится жить очень скромно. Мой заработок не позволяет выплачивать эти штрафы, и если бы не мои читатели, не сограждане, я бы не знаю, как я выходила из этой ситуации. У меня нет сомнений, что меня осудят и впаяют штраф, но я хочу, чтобы люди обратили внимание: за незаконное содержание меня в камере предварительного заключения в течение семи часов мне суд присудил компенсацию в размере тысячи рублей, а за мою, пусть злую, шутку в фейсбуке мне грозит от 30 до 100 тысяч. Это нормально?

– Как вообще это произошло? Кто заметил этот пост, как информация о нем попала в полицию? Дело довольно нетипичное, обычно они мониторят посты во "ВКонтакте", а не в фейсбуке.

– На моем аккаунте плотно сидит и полиция, и прокуратура. Дело об участии в деятельности "нежелательной организации" инициировала прокуратура, и в суд они приволокли посты именно из фейсбука. Старший помощник прокурора Нижнего Новгорода [Роман] Яшин заявлял судье, что он читает мой блог. И в общем, я этому не удивляюсь. Те три гражданина из города Шахуньи, представляющие собой ячейку КПРФ в этом отдаленном населенном пункте Нижегородской области, являются пенсионерами. Я на 90% уверена, что у них даже нет аккаунтов в фейсбуке. Их просто использовали для очередного административного преследования в отношении меня. Они наверняка могут быть недовольны моим резким высказыванием относительно Сталина, относительно города Шахуньи, но их просто использовали, как я думаю (Радио Свобода действительно не удалось найти в фейсбуке аккаунты жителей Шахуньи, подписавшихся под жалобой на Ирину Славину). Они написали на меня заявление в Следственный комитет и считают, что меня нужно привлечь в том числе и по уголовной статье. Следственный комитет все это перенаправил в полицию, и та составила протокол по молодой, совсем свеженькой статье, часть 3-я статьи 20.1, "оскорбление власти".

– Как появился пост, в котором вы переиначили название Шахуньи?

– Я просто увидела публикацию на сайте КПРФ о том, что в Шахунье была открыта мемориальная доска в честь Сталина. Я была шокирована этим событием. До этого я смотрела новости об открытии бюстов Сталина или мемориальных досок в других городах России и сокрушалась по этому поводу, и вот уж я не думала, что Нижегородская область опозорится таким же образом.

– Казалось бы, ресталинизация идет по всей стране, и такие новости, по-моему, уже никого не шокируют.

– Ну, я всегда это очень близко к сердцу принимаю. Я занимаю резкую совершенно, радикальную позицию в отношении Сталина, для меня это преступник и убийца.

– Есть ли в материалах вашего административного дела какая-то экспертиза?

– Да, есть экспертиза. Есть экспертиза филолога, сотрудника университета, который считает, что, мой пост оскорбляет неопределенный круг лиц. Правда, он присваивает мне авторство этого неологизма, однако неологизму, по некоторым сведениям, ни один десяток лет. Это слово в Шахунье в народе используется давн: сами жители Шахуньи иногда, будучи недовольны чем-то в своем городе, например, благоустройством, называют свой город таким образом.

– Попадала ли раньше Шахунья в новости вашего сайта?

– Нет. Это первый раз.

– Недавно исполнилось ровно полгода с того момента, как статья о "неуважении к власти" вступила в силу. Выследили за применением этой статьи? Могли предположить, что она когда-нибудь вас коснется?

– Вы знаете, я всегда жду подвоха от сотрудников полиции и других органов власти. Я с этим живу каждый день, учитывая то, чем я занимаюсь. Я всегда жду плохого.

– Не планируете отправить корреспондента или самой поехать в Шахунью, поговорить с местными жителями, спросить их, что они думают по поводу этой мемориальной доски Сталину? Наверняка не все поддерживают ее установку.

– Это было бы здорово, если бы не одно "но". Мое СМИ состоит из одного человека – это я. Мне приходится и писать новости, и быть оператором, и ответчиком в судах, и предоставлять налоговую отчетность, заполнять ленту. То есть во всем я одна. Кроме того, поезда в Шахунью стоит денег, а бюджет моего СМИ очень скромный, и я еще раз повторюсь – оно живет на пожертвования. Я просто не могу себе позволить эту поездку. Меня воодушевляет, что тут же в мою поддержку включились два юриста, совершенно бесплатно помогающие мне, один от "Агоры", а другой от "Апологии протеста". Это большая честь для меня, что мне помогают такие люди помогают мне. И я уверена, что с мои делом они рано иди поздно дойдут до ЕСПЧ.