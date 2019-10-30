США будут бороться против достройки "Северного потока-2" – замгоссекретаря

Остановка строительства "Северного потока-2" является первостепенной задачей США для обеспечения энергетической безопасности в Европе. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил первый заместитель госсекретаря и потенциальный посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.

По его словам, завершив строительство газопровода, Москва получит "огромный рычаг давления" на Европу. В связи с этим, как считает Салливан, Вашингтон должен помочь Киеву помешать реализации этого проекта и сделать так, чтобы российский газ продолжил поступать в страны Евросоюза через Украину. Салливан при этом отметил, что у России есть все ресурсы, чтобы закончить строительство "Северного потока-2", и санкции, по словам чиновника, этому вряд ли помешают.

В среду энергетическое агентство Дании выдало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу страны. Проект задуман с целью доставки газа по дну Балтийского моря из России в Германию. В проекте, помимо России и Германии, участвуют Финляндия и Швеция. Они уже выдали свои разрешения на строительство. Дания была последней страной, от которой ожидали решения на прокладку газопровода.

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании.

"Северный поток – 2" должен быть запущен в 2020 году. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Многие страны Евросоюза и США критиковали проект. В Брюсселе считают, что "Северный поток – 2" усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа. Москва утверждает, что проект носит исключительно экономический характер.