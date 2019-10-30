Израиль утвердил выдачу российского хакера Буркова в США

Израиль утвердил экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Соответствующий документ подписал министр юстиции Амир Охана, сообщила израильская газета Haaretz. Адвокат россиянина Михаил Ирони заявил агентству ТАСС, что будет обжаловать это решение. При этом он отказался оценивать шансы на отмену решения израильского Минюста.

Буркова задержали в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США – там гражданина России подозревают в киберпреступлениях. Москва предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля и Соединённых Штатов Нааму Иссахар, которую в начале октября приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Однако власти Израиля отказались от этого предложения, сославшись на ордер США.

25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде.