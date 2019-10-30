Мозамбикское СМИ сообщило об убийстве пятерых российских наёмников в стране

В Мозамбике в бою с радикальными исламистами на севере погибли пятеро бойцов российской Частной военной компании "Вагнера". Об этом пишет Carta de Mocambique со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инцидент произошёл 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Колонна с российскими наёмниками попали в засаду, устроенную местными радикальными исламистами. Погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Все они были обезглавлены.

Тела были доставлены в больницу города Муеда. Россия на информацию о гибели своих граждан в Африке пока не отреагировала.