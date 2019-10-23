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Намибия запросила у России военных советников для обучения армии

Президенты России и Намибии Владимир Путин (слева) и Хаге Гейнгоб

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Президент Намибии Хаге Гейнгоб заявил, что его страна заинтересована в российских военных советниках. Об этом ему сообщили представители армии страны, заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Москва уже обучает военных в нескольких африканских странах, в том числе — с помощью наёмников из так называемой "ЧВК Вагнера".

"Военные просили меня сказать вам, что заинтересованы в помощи российских советников", — цитирует президента страны агентство ТАСС. Реакция Путина на эти слова агентством не сообщается.

Намибия — одна из самых экономически развитых стран Африки. Экономика страны основана на добыче и обогащении природных ископаемых. Страна — один из крупнейших в мире экспортёров урана. В среду вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что страна выдала "Росатому" восемь лицензий на геологоразведку урана. В среду издание "Проект" со ссылкой на источник сообщило, что российская госкорпорация часто сопровождает работу в других странах поддержкой местных правительств. В 2017 году в тесно связанной с Намибией ЮАР оппозиция и СМИ обвиняли тогдашнего президента страны Джейкоба Зуму в получении денег от России за подписание договора с "Росатомом", напоминает издание.

С 2014 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве более чем с 20 африканскими странами. Среди них — Центральноафриканская Республика, Мали, Конго, Руанда и Мадагаскар. В ЦАР обучение военнослужащих ведут в том числе сотрудники так называемой ЧВК Вагнера, российские наёмники замечены так же в Ливии, Судане, Мозамбике и ещё 12 странах континента.

/**/ /**/ /**/ Личная охрана президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, предположительно состоящая из российских военных специалистов
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Кроме того, на континенте действуют российские политтехнологи, связанные, согласно результатам расследований "Коммерсанта" и "Проекта" с предпринимателем Евгением Пригожиным. Его СМИ неоднократно называли одним из создателей "ЧВК Вагнера".

/**/ /**/ /**/ Батальон правительственной армии ЦАР, подготовленный с помощью российских инструкторов
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