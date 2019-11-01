После игры в государство. Владимир Бекиш – с народными вопросами

То, как развивается ситуация с разрешением конфликта на Востоке Украины, – это не тупик. Больше всего этому процессу соответствует определение "имитация" или "шоу". Речь идёт, в частности, о последующих шагах, которые вроде бы должны быть совершены после успешного "подписания" и "принятия" всяких формул. Речь о так называемых "ДНР" и "ЛНР", о Минских соглашениях, об отсутствии российских военнослужащих на формально чужих территориях, о всяких формулах и форматах – "нормандских", "Штайнмайера" и прочих. И о том, что все это кажется всё более и более тупиковым.



Представим себе, что чудо произошло: войска (и украинские, и доблестно-добровольческие из "ДНР" и "ЛНР") развели. Провели (даже неважно, кто именно) свободные выборы на территории этих "республик". Неважно, по какому законодательству, но провели! И, выполняя Минские соглашения, признали результаты этих выборов. И согласились на "особый статус" этих "республик" в составе Украины! Ведь даже самые отъявленные приверженцы "Русского мира", хоть и сквозь зубы, но признают, что эти территории, в общем, – часть Украины.

Ну так вот: допустим, провели, признали, предоставили статус. Бойцам-добровольцам – амнистию; русскому языку – уважение и признание. Свои школы. Свои дипломы и аттестаты об образовании. Своя милиция. И так далее. Всё это в составе Украины, верно?

Есть, конечно, кое-что, сильно смущающее. Вот, скажем, граница: кто её, государственную границу, "держит" со стороны Украины? Украинские войска? Или их туда всё равно не пустят? Как-то не слышно внятных заявлений на эту тему ни со стороны России, ни со стороны начальников "ДНР" и "ЛНР". Или, скажем, их войска, те самые "добровольцы". С ними-то что будет? Их там сколько? Судя по циркулирующим в СМИ и интернете данным (которым можно верить или не верить), только в "ДНР" численность "вооруженных сил" составляет 110 тысяч человек (притом что население этой "ДНР" 2 миллиона).

Поиграли в "независимое государство", в "министров", попаясничали и сдулись, как в компьютерной игре, где каждый может побыть и президентом, и командующим, а потом выключить компьютер, чтобы снова стать домохозяйкой или курьером?

Вообще, вопросы про "милицию", "армию", "службу безопасности" "ДНР" и "ЛНР" очень интересны. Предположим, что все они воюют/защищают "ДНР" бесплатно, что у них нет семей, детей, которых нужно кормить и содержать. И тогда затраты на содержание всех этих силовых структур, условно говоря, сводятся только к питанию. По российской статистике, расходы на питание одного солдата в российской армии составляют порядка 700 рублей в день. Предположим, что там у них, в Донецке, – рублей 500. Тогда в месяц только на кормление этой армии требуется 1,65 миллиарда рублей. Это хорошо, что такие деньги (откуда они вообще берутся?) высвободятся. Вот куда пойдут эти все сто с лишним тысяч человек, работой которых несколько лет было убивать и умирать? Чем займутся? И где?..

Регулярно слышу и читаю сообщения с упоминаниями вроде: "министр иностранных дел ДНР заявила…", "командующий вооруженными силами "ЛНР" сообщил..." Когда "всё" вдруг свершится, когда вдруг исполнятся минские-нормандские форматы, что станет с "Министерством иностранных дел ДНР"? И с "министром" лично? МИД так и останется МИДом? И будет в Украине минимум три МИДа? И министров иностранных дел тоже будет три? Или "министр иностранных дел ДНР" по требованию "гарантов процесса" станет каким-то начальником в МИД Украины? Кабинет в Киеве получит? Вы в это верите? Логично предположить, что эти "МИДы" будут ликвидированы, потому что у каждого государства есть внешняя политика и только одно ведомство, эту внешнюю политику реализующее. Точно так же: есть единая оборонная политика, и армия в стране тоже одна, и система служб безопасности, и национальная валюта. Ну а если министерства ликвидируют, то куда денутся нынешние министры?

То есть – поиграли в "независимое государство", в "министров", попаясничали и сдулись, как в компьютерной игре, где каждый может побыть и президентом, и командующим, может наступать и занимать территории? А потом выключить компьютер, чтобы снова стать домохозяйкой или курьером? Что, донецкие "разведчики" и "контрразведчики" станут водителями автобусов и продавцами шаурмы? Ну, не в Службу безопасности Украины же их, в самом деле, примут на службу! Скорее наоборот: не забудут в СБУ тех, кто им противодействовал, кто их выискивал и вылавливал. Да и не только в СБУ: все те, кто в нынешней Украине борются за упразднение "ДНР" и "ЛНР", думаете, забудут этим "министрам" всё, что было? Куда "министрам" и "главнокомандующим" деваться? В Ростов?

И это, я думаю, прекрасно понимают и сержанты в окопе под Донецком, и "министры" в Донецке. Да и в Москве, видимо, догадываются.

Владимир Бекиш – блогер

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