Российские подлодки смогли запустить "Булаву" только с запада на восток

Стратегические подводные ракетоносцы проекта "Борей" ни разу не проводили запуски межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для подводных лодок РС-30 "Булава" в западном направлении, пишут "Ведомости". Чтобы устроить подобные испытания, требуется модернизировать полигон Чижа в Архангельской области, рассказал собеседник издания, близкий к главному штабу ВМФ.

В последние годы вопрос подготовки экипажей к пускам ракет удавалось решать за счет их ротации между Северным и Тихоокеанским флотами, но вопрос с модернизацией полигона Чижа придется поднимать, полагает менеджер предприятия судостроительной промышленности.

30 октября подлодка К-549 "Князь Владимир" (проект 955А "Борей-А") впервые произвела подводный пуск "Булавы", поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка). Цель испытаний – проверка систем "Князя Владимира": контрольный пуск является необходимым условием для передачи субмарины флоту. Изначально К-549 должен был войти в состав Северного флота в 2017 года, но из-за необходимости доводки ряда систем программу испытаний пришлось значительно расширить, поэтому его сдача состоится в конце 2019 – начале 2020 годов.

Следующую подлодку этого проекта – "Князь Олег" – планируется ввести в состав Тихоокеанского флота в конце 2020 года после завершения программы ходовых испытаний и проведения зачетного пуска "Булавы", говорит источник газеты, близкий к главному штабу ВМФ. Этот пуск будет тоже произведен из акватории Белого моря по полигону Кура, который оснащен всеми необходимыми средствами контроля, позволяющими снимать показания со всех состоящих на вооружении типов стратегических МБР.