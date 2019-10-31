Счётная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Система государственной поддержки российского кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты, на который обратил внимание РБК.

Счётная палата проверила деятельность Министерства культуры и подведомственного ему Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. В этот период на поддержку кинематографии из российского бюджета было выделено почти 23 миллиарда рублей. 18 миллиардов рублей из них пошли на производство национальных фильмов.

В ходе проверки аудиторы Счетной палаты выяснили, что систему распределения субсидий для кино отличает низкая прозрачность. Так, в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями господдержки. При отборе заявок не учитываются провалы предыдущих картин авторов в прокате . Критикуют аудиторы и само голосование, которое может происходить без использования бланков — в устной форме, по телефону или другими способами.

Кроме того, в Счётной палате проанализировали пять реестров документов с отчетностью о расходовании субсидий и выяснили,что до 60 процентов от сметной стоимости российских фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом ‪от одного до девяти сотрудников.

На днях газета "Ведомости" со ссылкой на государственную базу данных продажи билетов писала, что больше половины фильмов, профинансированных с 2015 года Министерством культуры, не смогли привлечь зрителей в кинотеатры. У 30 картин не набралось и 1000 зрителей, у восьмидесяти – и 10 тысяч.

При этом Министерство культуры выделяет около 30 млн рублей на один проект, это безвозвратные средства. Создатели фильмов, получившие поддержку, не обязаны выпускать их в кинотеатрах, на ТВ или участвовать в фестивалях.