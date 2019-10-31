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Егора Жукова выдвинули на премию "Золотая Вышка"

Егор Жуков

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45 преподавателей Высшей школы экономики выдвинули обвиняемого по "московскому делу" студента вуза Егора Жукова на соискание ежегодной премии "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец".

В обращении, опубликованном на сайте вуза, говорится, что выдвижение Егора Жукова на премию – это гражданский долг преподавателей ВШЭ. Это происходит в тот момент, когда "в жизни этого молодого человека столкнулись две возможные перспективы для страны: движение в сторону открытого общества, опирающегося на научное знание, либо стагнация под началом тех, кто без всяких споров заранее знает, "как правильно". Авторы обращения благодарят за смелость тех сотрудников "Вышки", которые находят в себе силы открыто выражать свою позицию и солидарность в связи с несправедливым обвинением в отношении Егора Жукова.

Премия "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец" присуждается за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию.

  • Егора Жукова арестовали 2 августа по делу о массовых беспорядках, которое Следственный комитет России возбудил после акции 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . После жесткого разгона акции полицией Жуков выступил в своём блоге с призывом поддержать арестованных участников протестов.
  • С того момента в университете началась кампания в поддержку арестованного студента. Участники инициативной группы не сомневаются в том, что дело против Жукова сфабриковано. Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару.
  • В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля. Теперь его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет. Он был переведён из-под стражи под домашний арест.
/**/ /**/ Егор Жуков в суде 16 октября 2019 года
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