45 преподавателей Высшей школы экономики выдвинули обвиняемого по "московскому делу" студента вуза Егора Жукова на соискание ежегодной премии "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец".

В обращении, опубликованном на сайте вуза, говорится, что выдвижение Егора Жукова на премию – это гражданский долг преподавателей ВШЭ. Это происходит в тот момент, когда "в жизни этого молодого человека столкнулись две возможные перспективы для страны: движение в сторону открытого общества, опирающегося на научное знание, либо стагнация под началом тех, кто без всяких споров заранее знает, "как правильно". Авторы обращения благодарят за смелость тех сотрудников "Вышки", которые находят в себе силы открыто выражать свою позицию и солидарность в связи с несправедливым обвинением в отношении Егора Жукова.

Премия "Золотая Вышка" в номинации "Серебряный птенец" присуждается за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию.