Новая волна или застой?

Протестное лето закончилось. Продолжается осень судов и арестов. Что ждет Россию: застой и репрессии или новая волна массовых выступлений недовольных системой Путина? Как Запад будет реагировать на внешнеполитическую активность Москвы и навшееся «завинчивание гаек» в России?
Обсуждают историк и политолог Валерий Соловей, политолог Андрей Пионтковский ( Вашингтон).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы «Лицом к событию» 31 октября в 19:05
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