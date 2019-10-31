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Лицом к событию

Новая волна или застой?

Митинг 10 августа 2019 в Москве

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Протестное лето закончилось. Продолжается осень судов и арестов. Что ждет Россию: застой и репрессии или новая волна массовых выступлений недовольных системой Путина? Как Запад будет реагировать на внешнеполитическую активность Москвы и навшееся «завинчивание гаек» в России?

Обсуждают историк и политолог Валерий Соловей, политолог Андрей Пионтковский ( Вашингтон).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 31 октября в 19:05

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