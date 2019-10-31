МВД объявило в розыск активиста Шиеса Древарха Просветленного

Архангельского экоактивиста Андрея Христофорова, известного под именем Древарх Просветленный, объявили в розыск. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на данные сайте МВД.

Издание отмечает, что в ориентировке не было особых примет Христофорова, хотя активист ходит с крыльями за плечами, а на лице у него зеленая полоса. Получить комментарий активиста изданию не удалось.

В отношении Христофорова возбуждено дело о нападении на полицейского. Активист настаивает, что это полиция необоснованно применила к нему силу. Он покинул Россию из-за уголовного дела.

В поселке Шиес Архангельской области московские власти строят мусорный полигон для долговременного хранения твёрдых бытовых отходов из Москвы. Жители области считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Последний опрос "Левада-центра" показал, что 95% жителей Архангельской области против строительства полигона.