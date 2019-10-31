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Венгрия после отъезда Путина поддержала заявление НАТО по Украине

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии

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Венгрия разблокировала заявление представителей стран НАТО по Украине. Такое решение было принято после того, как в документе были учтены предложения Будапешта по венгерской общине, проживающей в Закарпатье. Как заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, "предложения были приняты во внимание в последний момент", и поэтому Будапешт поддержал совместное заявление послов НАТО.

Венгрия заблокировала документ накануне – в день визита в страну президента России Владимира Путина. Будапешт заявил, что "не готов жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на Западе Украины".

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Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия на Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение.

Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства в Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и соглашения об ассоциации Украины с Европой. В свою очередь Киев заявил, что Украина полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

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