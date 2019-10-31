В Карелии журналистка сообщила об угрозах от сотрудника ФСИН

Корреспондент "Медиазоны" из Карелии Алла Константинова сообщила, что сотрудник регионального управления ФСИН Игорь Тузов пригрозил, что к ней приедут "люди в черном". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Романа Масалева.

Тузов написал Константиновой сообщение во "ВКонтакте" 28 октября. Журналист спросила его о "порядках, принятых среди сотрудников ИК-9". Тузов ответил, что он не работает там, и посоветовал ей уточнить информацию или к Константиновой "приедут задавать вопросы". На вопрос журналистки, кого сотрудник ФСИН имеет в виду, тот ответил: "Люди в черном".

По информации адвоката Масалева, Тузов – действующий сотрудник УФСИН России по Республике Карелия. Юрист попросил Следственный комитет и ФСБ не допустить агрессивных действий в отношении Константиновой.

В конце сентября "Медиазона" совместно с телеканалом "Настоящее Время" опубликовали статью о пытках заключенных колонии №9. В публикации утверждалось, что осужденных поливают холодной водой, плюют им в лицо, вымогают у них деньги. После статьи колонию проверили региональные управления ФСИН и СК.

Позже на YouTube опубликовали ролик, который предположительно был сделан в стенах ИК №9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. Савельева и Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные. Савельева отстранили от должности.

В середине октября Следственный комитет возбудил уголовное по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В отношении кого возбуждено дело – не уточняется.

Журналистка Алла Константинова, которая опубликовала статью о пытках, рассказала, что ее "выслеживают" начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Региональное управление ФСИН отвергло эту информацию, заявив, что сотрудники приезжали "купить воды" в магазин, у которого их заметила Константинова.