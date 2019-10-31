Террористическая группировка "Исламское государство" впервые подтвердила смерть бывшего лидера организации Абу Бакра аль-Багдади. О его гибели говорится в сообщении близкого к ИГ информационного агентства Amaq.

Бывший глава организации был убит 26 октября в результате спецоперации американских военных в Сирии неподалёку от границы с Турцией. В ней участвовали наземные и воздушные силы. Как заявил президент США Дональд Трамп, аль-Багдади подорвал себя. Местонахождение лидера террористов удалось выяснить благодаря информатору из его ближайшего окружения.

Минобороны США в среду опубликовало первые снимки и видеосъемку рейда американского спецназа в Сирии. На рассекреченных черно-белых кадрах видно, как военные приближаются к комплексу, в котором, как утверждается, скрывался аль-Багдади, а самолеты ВВС США ведут огонь по находящимся неподалеку джихадистам. На кадрах также виден столб черного дыма, поднимающийся с земли после того, как в здание, внутри которого находился лидер исламистов, попала бомба.