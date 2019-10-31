Помощник госсекретаря США заявил о "пагубном влиянии" России

От действий Кремля страдают как сами россияне, так и граждане Украины. Об этом в эксклюзивном интервью медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty заявил Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по отношениям с Европой и Евразией.

Рикер обвинил Россию в развязывании войны на востоке Украины и назвал её действия в этом регионе "оккупацией". Помощник госсекретаря назвал Донбасс "одним из наиболее очевидных мест, где наблюдается пагубное влияние России". Он напомнил, что за время вооруженного конфликта в регионе погибли тысячи людей.

"Они [Кремль] взяли на себя обязательства в рамках Минского процесса найти способ разрешения [конфликта] и не выполнили эти обязательства, и мы все ещё ждем, когда это произойдет", – заявил дипломат, отметив, что "россияне расплачиваются за то, что делает их правительство, и конечно, за это расплачиваются украинцы". "И такого рода опасное поведение нам бы не хотелось видеть", – подчеркнул Филип Рикер.

Война на востоке Украины продолжается больше пяти лет. Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов. Москва прямое участие в конфликте отрицает.