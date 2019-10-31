Бизнесмен из "списка Титова" получил три года колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии бизнесмена Андрея Каковкина, который был первым предпринимателем из "списка Титова" вернувшимся в Россию. Об этом сообщает "Медиазона".

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, Каковкин в 2015 году похитил 10 миллионов рублей у компании МКТ.

Предприниматель вернулся в Россию в феврале 2018 года. По прибытии Каковкина задержали и доставили в полицию, а затем отпустили, обязав явиться и не ограничив его в перемещениях. В августе 2018 года дело было закрыто, якобы из-за того не была доказана причастность бизнесмена к преступлению. Однако уже в сентябре расследование возобновилось.

В 2018 году уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами. По его словам, некоторые из них скрываются от правосудия, но при этом хотят вернуться в Россию. По данным РБК, после встречи, на которой присутствовало несколько десятков человек, был составлен список из 16 предпринимателей. В нем упомянут и Андрей Каковкин.