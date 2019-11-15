Лицом к событию. Командный пункт сепаратистов - Кремль

Деньги. Кадры. Оружие. Всё из Москвы. Объединенная следственная группа, которая изучает причины трагедии малайзийского Боинга летом 2014-го, опубликовала расшифровки телефонных переговоров сепаратистов из "ЛНР" и "ДНР" с высшими чинами российских силовых и государственных структур. Вот эта путинская теория ""Нас там нет" - она намертво разбита, или Кремль будет цепляться за нее по-прежнему? В разговоре участвуют: журналисты Илья Барабанов, Юрий Бутусов, Виталий Сизов, военные эксперты Павел Фельгенгауэр и Вадим Лукашевич, политик Леонид Гозман.